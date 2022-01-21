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Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства

21 Января 2022 16:30
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Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще одним элементом Нового экономического курса должно стать снижение административных барьеров. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.

«Мы строим «слышащее государство» и наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках», – резюмировал Президент.

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#Президент Казахстана   #Совещание Главы государства с представителями бизнеса  
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Автор:

Серик Сабеков

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