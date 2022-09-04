Больше всего пострадал от лесных пожаров поселок Аманкарагай – МЧС РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшим от лесных пожаров и эвакуированным жителям сел в Аулиекольском районе Костанайской области окажут помощь. Созданная областным акиматом комиссия определит причиненный ущерб имуществу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведут оценку ущерба домовладений, которые пострадали в результате пожаров. Глава государства дал поручение Правительству. Сейчас будут рассматривать вопрос выделения финансирования на компенсацию тех затрат, которые население понесло при стихийном бедствии, - сказал в ходе брифинга глава МЧС РК Юрий Ильин. - Решение о возведении того или иного домовладения примет комиссия, которую создал акимат для определения ущерба имуществу».

Министр отметил, что больше всего от лесных пожаров пострадал поселок Аманкарагай. 98 домов сгорело. В селе Озерное сгорело 8 домов, в селе Лесное - один дом. Эвакуированные граждане находятся в пунктах временного размещения. Часть из них, по словам министра, уже разъехались по родственникам, часть - остались. Оставшимся людям предоставляют питание, медобеспечение, помощь психологов.





Одного из жителей поселка Аманкарагай Дуйсенбая ага вместе с супругой тоже эвакуировали.

«Пожар был сильный. Весь поселок Аманкарагай был в тумане. Много сгоревших домов. Людей эвакуировали и привезли в Аулиеколь, в школу-интернат. Нам оказали первую медицинскую помощь, обеспечили питанием. Мы выражаем слова соболезнования тем семьям, кто понес потери. Не все в наших силах», - сказал он.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.