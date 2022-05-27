27 Мая 2022 08:33

Больше ранних овощей будет закупаться из Кыргызстана – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерства сельского хозяйства Казахстана и Кыргызстана укрепляют сотрудничество. Меморандум подписали руководители отраслевых ведомств в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Суть подписанного документа – создать благоприятные условия для развития сотрудничества в области сельского хозяйства на принципах равенства и взаимной выгоды.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев подчеркнул, что сотрудничество между странами в сфере сельского хозяйства имеет особую важность.

«В числе первоочередных приоритетов для совместной работы двух министерств мы видим наращивание объемов взаимной торговли продукции АПК. Казахстан заинтересован в продолжении поставок муки, растительных масел, макаронных изделий, пищевого яйца, молочных продуктов, шоколада и кондитерских изделий в Кыргызстан на взаимовыгодных условиях», - сообщил министр Карашукеев.

Казахстан планирует закупать в Кыргызстане больше картофеля, лука и моркови.

«Со своей стороны, мы заинтересованы в закупе ранних овощей (картофель, морковь, лук) из Кыргызстана. Предлагаем продолжить работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Уверен, что подписание данного меморандума позволит способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства между нашими странами», – сказал Карашукеев.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-март 2022 года составил 43,4 млн долларов. Объем экспорта из Казахстана в Кыргызстан за этот период составил 28,7 млн долларов США.

Основной объем экспорта приходится на воды, включая минеральные и газированные, животные и растительные жиры, макаронные изделия, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, растительное масло, хлеб и другие мучные изделия и ряд других продуктов.

В свою очередь, объем импорта из Кыргызстана в Казахстан за январь-март 2022 года составил 14,7 млн долларов США.

26 мая 2022 года в Бишкеке состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Главы государств выразили заинтересованность сотрудничать по целому ряду направлений агропромышленного комплекса: растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, механизации и автоматизации АПК, карантине растений, переработке сельскохозяйственных продукций, а также в области аграрной науки.



