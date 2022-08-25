Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Больше половины казахстанцев занимается низкопроизводительным трудом – Ералы Тугжанов
25 Августа 2022 15:39

Больше половины казахстанцев занимается низкопроизводительным трудом – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов призвал форсировать развитие науки и технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на сессии Национальной Академии наук призвал ученых принять активное участие в создании Нового Казахстана, в улучшении качества жизни казахстанцев. Для этого нам нужно форсировать развитие науки и технологии», - сказал Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме, проходящем в ЕНУ им. Гумилева.

По его словам, больше половины населения занимается низкопроизводительным трудом.

«Мы должны признать, что пока мы отстаем от необходимого уровня технологического уклада. 56% занятого населения занимается низкопроизводительным трудом, не приносящим высокие доходы. Причина в слабом развитии обрабатывающих высокотехнологичных предприятий, выпускающих продукцию высокого передела и обеспечивающих хорошие доходы для работников», – отметил зампремьера.

Согласно предоставленной Правительством информации, доля обрабатывающей промышленности в Казахстане составляет 13%, в КНР - 29%, Беларуси - 22%, Узбекистане– 20%.


Новости по теме
Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Выборы объединят казахстанцев вокруг идеи демократической трансформации – эксперт
Читайте также
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив