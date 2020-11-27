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Больше одной тысячи рабочих мест создадут в Курчумском районе ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
27 Ноября 2020, 11:05
Больше одной тысячи рабочих мест создадут в Курчумском районе ВКО

КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области создадут больше тысячи рабочих мест за счет увеличения мощностей действующих предприятий и открытия новых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что в Курчумском районе намерены развивать промышленный сектор и предпринимательство, чтобы создать новые рабочие места. В этом году в связи с вводом в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса Каршыгинского месторождения с производственной мощностью 350 тысяч тонн руды в год создано 200 рабочих мест.

Бюджетные средства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» выделены для дальнейшего развития рыбзавода одного из товариществ, оснащения производства современным оборудованием. В селе Койтас крестьянское хозяйство планирует открыть теплицу для выращивания овощей, корнеплодов, фруктов и клубней.

Кроме того, до 2023 года в селе Калжыр будут открыты станция технического обслуживания, столярный цех. 9 проектов будут запущены в рамках региональной программы по развитию сельского предпринимательства «Ақниет». В частности, один из проектов – открытие гостиницы, которая будет предназначена в основном для водителей большегрузных автомобилей. Площадь будущей гостиницы составляет 15 га, что позволяет организовать также стоянку для грузовиков. До 2022 года запланирована модернизация пекарен в селах Маралды, Урынхай. Планируется расширение швейного цеха в селе Маркаколь, а также в селе Курчум. К слову, в последнем ожидается расширить мебельный цех, деревообрабатывающее производство и открыть станцию технического обслуживания.

«В результате объем промышленной продукции увеличится в 1,6 раза и составит более 3,5 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности объем производства увеличится почти в 2,5 раза. За счет увеличения загрузки действующих производственных мощностей и открытия новых предприятий будет создано более одной тысячи новых рабочих мест», – отметил аким района Дулат Қажанов.


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