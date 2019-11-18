Больше недели ищут пропавшую девушку в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски пропавшей в горах близ Алматы туристки Асель Панаргалиевой продолжаются уже больше недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, ее еще не нашли. Спасатели РОСО продолжают поисково-спасательные работы», - сообщили в пресс-службе РОСО КЧС МВД РК.

Ранее, к поискам пропавшей туристки привлекли вертолет. Облет длился полтора часа на высоте 3600 метров над уровнем моря, но спасателям ни девушку, ни ее следов обнаружить не удалось.

Сейчас ее поиском занимаются спасатели-альпинисты, кинологи, а также полицейские. Задействован весь профессиональный потенциал спасательных служб города. Всего 22 человека и 4 поисковые собаки.

Ранее в ходе поиска также были получены данные о том, что девушку видели спускающейся в сторону города 9 ноября примерно в 13 часов дня в районе Космостанции.

Напомним, девушка 9 ноября одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.