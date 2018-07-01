Больше миллиона тонн сена заготовили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается заготовка корма для сельскохозяйственных животных. Сейчас заготовлено 1 млн. 17 тыс. тонн сена, это больше 51% от необходимой нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Чтобы обеспечить все крестьянские хозяйства грубым кормом, нужно 2 млн. 125 тыс. тонн сена. Для этого в области посадили 19,4 тыс. гектаров однолетних трав.

Также заготовки сделают из многолетних растений, площадь которых составляет 326,1 тыс. га. Ещё 432 тыс. тонн сена осталось в кормохранилищах с прошлого года.

«Для заготовки намеченного объёма грубых кормов в оптимальные сроки в наличии имеется 6 867 полотен, 528 жаток, 2,2 тыс. единиц граблей и 316 пресс-подборщиков», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.







Чтобы выполнить норму в Карагандинской области, нужно собирать не меньше 32 тысяч тонн сена ежедневно. Из-за поздней весны и плохой погоды не все регионы успевают за графиком.

Глава региона Ерлан Кошанов призвал акимов городов и районов усилить работу в этом направлении.

«Если так посудить, то до конца сезона уборки сена остался всего месяц. Меня интересует, успеете ли вы собрать за такой короткий период необходимое количество сена? Потому что меня беспокоят те цифры, которые мне предоставили. Мы давно должны были перейти 50-процентный рубеж», - заключил аким области.

Кроме того, Ерлан Кошанов призвал крупные хозяйства помогать сельчанам. Поскольку не у каждого крестьянина имеется техника для заготовки сена, они вынуждены покупать корма у более крупных сельхозпроизводителей. Аким области предложил заключать меморандумы, по которым сельчане смогут покупать грубые корма у больших хозяйств по низкой цене.



