Больше мест отдыха появится в строящихся жилых массивах Тараза

6 Января 2023, 22:49

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в рамках государственной программы «Нұрлы жер» ведется строительство новых микрорайонов. Уточняется проект детальной планировки жилых массивов областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсудили поправки в проект детальной планировки города Тараза, сообщает пресс-служба главы региона.

Аким города Тараза Бакытжан Орынбеков подробно остановился на проекте детальной планировки трех строящихся массивов, который был разработан в соответствии с поручением главы региона.

Проект детальной планировки 15-го микрорайона был утвержден в последний раз в 2019 году. В соответствии с предложенными изменениями увеличивается площадь, отведенная для мест отдыха. Количество многоэтажных жилых домов на данной территории составило 154, частных – 967. По программе «Нұрлы жер» планируется выделить 255 земельных участков.

«На данный момент уже выделено 47 земельных участков. Проектом предусматривается строительство 69 жилых домов типа «таунхаус». В каждом из них по восемь квартир. В микрорайоне планируется построить четыре школы, из них две соответствуют требованиям национального проекта «Комфортная школа». Также будет построено шесть детских садов на 280 мест, три поликлиники на 750 посещений, две спортивные площадки, реабилитационный центр, мечеть, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр внешкольного развития учащихся», - сказал Бакытжан Орынбеков.

В 15-м микрорайоне под скверы, парки, зоны отдыха отведено 38,5 га. Планируется провести работу по благоустройству набережной канала Ушбулак и канала Туйте.

Презентация генерального плана и рабочего макета 14-го микрорайона состоялась в 2017 году. Новый микрорайон располагается на северном въезде в областной центр по трассе Западная Европа – Западный Китай. По проекту застройки новый жилой массив должен стать одним из привлекательных мест для проживания. В новом жилом массиве строители возведут школы и детские сады, ряд медицинских объектов. Предполагается построить 355 тысяч квадратных метров жилья. Вдоль находящейся рядом реки Талас по проекту планировалась набережная с местами отдыха.

По информации акима города Тараза, площадь 14-го микрорайона составила 125 гектаров. В настоящее время здесь расположились специализированный IT лицей-интернат, областная онкологическая больница, монумент «Біз біргеміз», ведется строительство областного реабилитационного центра.

«Проектом предусмотрено строительство 81 многоэтажного дома (в общей сложности 4 532 квартиры). Из них 64 дома типа «таунхаус», 25 трехэтажных многоквартирных домов, 29 пятиэтажных, шесть семиэтажных, пять девятиэтажных, 11 десятиэтажных, пять тринадцатиэтажных домов. Помимо объектов образования, здравоохранения, спорта на территории микрорайона построят торгово-развлекательный центр на 15 тысяч квадратных метров и концертный зал на 1 200 мест», - отметил спикер.

Участники совещания обсудили также план детальной планировки территории жилого массива площадью 312 га, расположенного в конце улицы Аскарова.

Аким области Нуржан Нуржигитов указал на важность сохранения исторического облика Тараза, отметив, что новые районы необходимо обеспечить инженерно-коммуникационной инфраструктурой, предусмотреть доступность социально значимых объектов и принять все необходимые меры безопасности для жителей.

«Мы должны обеспечить жителей не только жильем, но и социально значимыми объектами, создать условия для жизни в комфортной и безопасной среде. Необходимо приложить усилия для решения многих проблем в Таразе. Для этих целей из областного бюджета направлено около 7 миллиардов тенге. Приоритет будет отдан важным вопросам, таким как модернизация транспортного комплекса, регулирование ирригационных и тепловых сетей», - сказал Нуржан Нуржигитов.

За годы независимости на пустырях западной окраины Тараза появились микрорайоны с символическими названиями «Астана» (12-й) и «Байтерек» (13-й). Жилые массивы имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты.

Как сообщалось, с целью развития территории областного центра реализуется проект «Корректировка генерального плана города Тараза, принятого до 2025 года», по которому планируется присоединить к областному центру 14 населенных пунктов и два дачных массива Байзакского и Жамбылского районов. При этом 44 551 сельских жителей станут горожанами, а население Тараза составит 408 235 человек. Площадь областного центра увеличится до 30 542 га.

Ожидается, что новые микрорайоны способствуют решению проблем роста городского населения, потребности в жилье и увеличения транспортных потоков.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области