Больше мест для отдыха появится в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Каждый год Балхаш посещают больше 80 тысяч туристов. В этом году планируется запуск двух зон отдыха. Дополнительно обустраиваются ещё семь новых туробъектов, передает МИА «Казинформ».

О развитии туристической отрасли в Балхаше рассказал аким города Ораз Таурбеков на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

По словам Ораза Таурбекова, туристическая отрасль – одна из важных сфер социально-экономического развития города. Чтобы туристам было комфортно добираться до зон отдыха, в рамках Дорожной карты занятости прошёл средний ремонт дорог. Были отремонтированы автомагистрали до Торангалыка, внутри посёлков Торангалык и Чубар-Тюбек, в районе бухты Бертыс.

Балхашская курортная зона включает в себя город Балхаш, посёлки Торангалык и Чубар-Тюбек. Здесь расположено 47 мест для отдыха. В планах властей дальнейшее развитие туризма.

Фото: realkz.com