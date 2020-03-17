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Больше картофеля станут выращивать в Карагандинской области

17 Марта 2020 14:40
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Больше картофеля станут выращивать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области началась подготовка к весенне-полевым работам. В этом году зерновыми культурами, овощами и кормовыми травами засеют больше одного млн га. Это на 50 тыс. га больше, чем в прошлом году, передает МИА «Казинформ».

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Больше всего этой весной посадят зерновых и бобовых культур. Они займут 895,5 тыс. га. Кормовыми травами засеют 64,5 тыс. га, масличными - 28,1 тыс. га. Картофель посадят на площади 10,6 тыс. га. Это на 300 га больше, чем в минувшем году.

«Предварительный анализ показал хорошее качество семян. Всего на проверку поступило 86 тыс. тонн», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Сагынжан Апакашев.

Поля будут обрабатывать специальными растворами против вредителей и болезней зерновых культур. Средства на это уже выделили из республиканского бюджета.

В этом году в регионе планируют увеличить площади удобряемых и орошаемых земель. Также продолжится развитие точного земледелия.

В проведении весенне-полевых работ будет задействовано более 10 тыс. тракторов, 193 посевных комплекса и более 6 тыс. сеялок.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Сельское хозяйство,
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Агата Мухамеджанова

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