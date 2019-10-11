Больше двух лет строят пятиэтажку в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске члены мониторинговой группы при городском филиале партии Nur Otan проверили ход строительства четырех многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше двух лет строит пятиэтажный жилой дом на 78 квартир по улице Жукова алматинская компания «Akcent KZ». Партийцы и общественники в очередной раз приехали проверить, как идут работы. Представитель компании, мастер Борис Зеленков говорит, что дом сдадут в конце ноября. Члены мониторинговой группы усомнились, что подрядчик завершит все работы к этому сроку. На двух этажах еще нет окон, устройство кровли не закончилось, внутренней отделки нет. На объекте работают 30 человек.





«Дом строится по линии Жилстройсбербанка. Строители утверждают, что введут в эксплуатацию дом в конце ноября. Однако благоустройства не будет. Технологически это невозможно, поскольку уже наступают заморозки. Что касается строительно-монтажных работ, заметно, что нет тепловых приборов, стены только штукатурят, полы не начинали. По объему работы вижу, что подрядчик не успевает. Мы обратимся в областной акимат, лично к К. Аксакалову», - сказал председатель комиссии партийного контроля городского филиала партии Nur Otan Жасулан Ахметов.





Директор ТОО «Кият Курылыс» Ашот Суворов говорит, что его компания занимается благоустройством территории. И в этом году уже никакие работы не начнет.

«Мы являемся подрядчиком по устройству инженерных сетей и благоустройству территории. Коммуникации мы подвели, канализацию сделали. Осталось благоустройство. Физически мы его сделать не сможем. По технологии не имеем права. Весной все бордюры просто выпадут. Если бы дом был готов, сделали бы все за пару месяцев», - сказал А. Суворов.





Рядом готов к сдаче пятиэтажный дом на 79 квартир. Местная компания «Альфа-Север» построила его за 1,5 года. Директор организации Андрей Капустин говорит, что построили бы быстрее, если бы не проблемы с финансированием в прошлом году. Ввести в эксплуатацию дом пока не могут из-за новых правил приемки. Представитель отдела строительства города Мариям Мукашева пояснила, что в августе вышел приказ об изменении приложений к акту ввода. В декларацию включили дополнительно согласование с органами соцзащиты и контроля качества и безопасности товаров и услуг. Теперь эти организации должны определить ответственного за это направление. Пока же вопрос остается открытым.





По улице Первомайской местные компании «Основание» и «Лира» строят два арендно-коммунальных дома на 93 квартиры каждый. Из-за проблем со сносом сроки строительства немного сдвинулись. Однако подрядчики обещают сдать дома вовремя.

«Ведутся монтажные работы. После приступим к устройству крыши. Внутри штукатурят. Зимой начнем проводку магистральных сетей, систем отопления. Все работы идут по графику, сдадим дом в срок», - сказал директор ТОО «Лира» Андрей Радченко.





По словам М. Мукашевой, в этом году в Петропавловске всего построят 7 домов на 910 квартир. Реализовывать их будут через Жилстройсбербанк. Еще 100 квартир сдадут в эксплуатацию как арендно-коммунальное жилье.