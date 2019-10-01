Больше домов будут строить в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Строить больше жилья и сокращать число очередников. В Карагандинской области планируют начать большую стройку. Причем задача строить не только в областном центре, но и в городах и районах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работать активнее в этом направлении призвал своих коллег и местных застройщиков Женис Касымбек. Для этого сегодня в стране действуют различные механизмы господдержки. Об их условиях приехали лично рассказать первые руководители АО «НУХ «Байтерек» и дочерних компаний.

Так, например, на совещании предложили варианты, как можно решать жилищный вопрос учителей и врачей через Казахстанскую ипотечную компанию. Председатель правления АО «Казахстанская ипотечная компания» Адиль Мухамеджанов предложил акиму Карагандинской области Женису Касымбеку заключить меморандум. На этом основании КИК сможет предоставить 200 квартир в новостройках врачам и педагогам.

Списки тех, кому нужно жилье, будут формировать управления здравоохранения и образования. Затем Казахстанская ипотечная компания проверит платежеспособность кандидатов. Первоначального взноса для того, чтобы получить такую квартиру, не требуется. Сумма ежемесячного платежа за двухкомнатную квартиру составит от 60 до 70 тысяч тенге. При условии своевременной оплаты, через 20 лет жилье перейдет в собственность получателя. Квартиру можно будет выкупить и раньше.

«Это большая помощь. Я обеими руками «за» этот меморандум. Давайте подпишем, условия очень хорошие. Двухкомнатные квартиры в новостройках располагают площадью до 70 квадратов. Выходит, что выгоднее приобрести квартиру по этой программе, чем платить за съемную. К тому же, в рамках меморандума, жилье по истечении срока перейдет в собственность арендатора», - согласился Женис Касымбек.

Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова сообщила, что Карагандинская область – одна из лидеров по количеству вкладчиков «ЖилСтройСберБанка». Только в Караганде депозиты здесь имеют 97 636 человека. В Темиртау - 5 810 человек, в Жезказгане – 8 473 человека, в Сатпаеве и Балхаше – более 5000 вкладчиков.

Однако, по ее словам, большинство из них покупают жилье на вторичном рынке. Это происходит, во-первых, из-за нехватки квартир в новостройках, во-вторых, из-за того, что цена за квадратный метр выше 140 тенге, а значит, приобрести их по льготной программе нельзя.

Для решения этой проблемы аким области поручил увеличить объемы строительства и продумать различные варианты субсидирования. Уже в следующем году количество введенных в эксплуатацию квартир должно вырасти, как минимум, в полтора раза, по сравнению с этим годом.

«Потребность есть, большой спрос есть. Акимат готов с застройщиками конструктивно и прозрачно работать для того, чтобы обеспечить карагандинцев жильем. Это касается и других регионов области», - отметил Женис Касымбек.

В 2020 году в Караганде планируется строительство 237 тыс. кв. м или 2310 квартир за счет частных инвестиций. В связи с этим квазигосударственным институтам (АО «ЖССБК», АО «Байтерек девелопмент», АО «КИК») необходимо активизировать сотрудничество с частными застройщиками. А акиматам городов - обеспечить подведение недостающих инженерных коммуникаций к строящемуся жилью.

Также глава области затронул тему увеличения производства строительных материалов. На территории Карагандинской области уже действует порядка 140 таких предприятий. Но есть потенциал развиваться в этом направлении дальше. Глава региона предложил бизнесу совместно с институтами развития активно включиться в работу по импортозамещению. Инструменты господдержки позволяют оказать значительное финансовое содействие новым предприятиям.







