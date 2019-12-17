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Больше 400 фермеров установили на зимовках солнечные батареи в Атырауской области
17 Декабря 2019 16:43
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Больше 400 фермеров установили на зимовках солнечные батареи в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В уходящем году все больше атырауских фермеров, в первую очередь занимающихся животноводством и содержащих скот на зимовках, устанавливают солнечные батареи. Всего солнечные батареи установили больше 430 фермеров. Из них 382 фермера оформили заявки и получили государственные субсидии, покрывающие 80% затрат на установку солнечных батарей. Из республиканского бюджета на это было выделено 958 миллионов тенге», - сообщили в областном управлении сельского хозяйства.
Проинформировав, что те фермеры, кто субсидии не получил, получат их до Нового года.
Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство, Энергия будущего,
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