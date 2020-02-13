Больше 40 машин пригнал из Армении житель Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Житель Атырау пригнал из Армении больше 40 машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе продолжающейся с первого февраля регистрации в спецЦОНе машин с иностранными номера выяснилось, что многие люди сделали продажу автомобилей, пригнанных из Армении, России и Кыргызстана, бизнесом, с которого не платят налоги. Так, один из атыраусцев пригнал за прошлый год больше 40 машин. Естественно, не для себя. Есть немало и других случаев, когда люди пригоняли машины десятками, продавали, также, естественно, не оплачивая налоги», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления административной полиции департамента полиции по Атырауской области Мырзали Отегалиулы.

Отметим, в Атырау с первого февраля в спецЦОН обратились 350 владельцев автомашин с иностранными номерами.

«В регионе продолжается процедура регистрации машин с иностранными номерами, завезенными из стран Евразийского экономического союза. В Атырау спецЦОН, где осуществляется оформление, работает семь дней в неделю. Для тех, кто хочет получить консультацию по телефону, в спецЦОНе работает горячая линия. С 1 февраля в спецЦОН за консультациями и разъяснениями обратились 350 жителей области, имеющих машины с иностранными номерами. Из них 245 – с армянскими, 98 - российскими, четыре - киргизскими и три - белорусскими», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве напомнили, что для постановки на учет автомобиль должен быть минимум 2007 года выпуска, если сборка произведена раньше этого года, то машина не подлежит регистрации. Руль автомобиля должен находиться слева. Также машина должна соответствовать техническим требованиям – это наличие фронтальной подушки, дневного освещения, креплений для детского сидения. Помимо этого, в исправном состоянии должна быть АБС – это система, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Президент РК дал поручение Генпрокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на первое февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования. Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до первого марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные не запрещенные законодательством меры. В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.



