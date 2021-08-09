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Больше 270 тыс. кв. м жилья построено за 7 месяцев в Карагандинской области

9 Августа 2021 22:28
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Больше 270 тыс. кв. м жилья построено за 7 месяцев в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается рост жилищного строительства. По итогам семи месяцев объёмы увеличились на 14,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Предварительные результаты социально-экономического развития региона за январь – июль обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Производство промышленной продукции ожидается в объёме 2,3 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал области прогнозируются в сумме 408,9 млрд тенге с ростом на 5%. Объём строительных работ составит порядка 195 млрд тенге с увеличением на 3,2%. По жилью ожидается результат – 271,5 тыс. кв. м, с ростом на 14,4% к аналогичному периоду 2020 года», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По его словам, в области отмечается рост в металлургии. По оперативным данным, производство стали увеличилось на 23,6%, проката плоского – на 20%, чугуна – на 17,4%.

Внутренний товарооборот ожидается в сумме 1,2 трлн тенге, с ростом на 3%. Положительная динамика наблюдается и во внешней торговле. Экспорт товаров из области увеличился на 35,5% с объёмом 2 578,2 млн долларов США.

«В целом по итогам семи месяцев отмечается положительная динамика социально-экономического развития региона. Неплохие темпы по строительству жилья. До конца года ожидаем увеличение объёмов жилищного строительства на четверть и сможем выполнить взятые обязательства перед очередниками. Рост по привлечению инвестиций, при этом больше 80% объёма – это частные инвестиции. Надо не снижать темпов развития и выполнить все намеченные показатели», – сказал аким области Женис Касымбек.

В Карагандинской области на 2021 год запланирован рост экономики на 3,4% с объёмом 6 090 млрд тенге.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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