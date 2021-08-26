Больше 150 человек тушили лесной пожар в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лес загорелся 25 августа на территории лесничества Грибновское Зерендинского филиала ГНПП «Кокшетау». Предварительная причина - поджог. В тушении участвовали 154 человека и вертолет с пожарным десантом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В ликвидации лесного пожара были задействованы 20 единиц техники, один вертолет и 142 человека личного состава, из них пять единиц техники и 51 человек ДЧС Акмолинской области, шесть единиц техники, и 54 работников лесных учреждений, вертолет АО «Казавиолесоохрана», семь единиц техники и 33 человека от местных исполнительных органов, две единицы техники и четыре человека от добровольных противопожарных формирований.

«Сложность пожара заключалась в сильном ветре и распространение огня по кронам деревьев. Однако благодаря оперативным действиям и своевременному наращиванию сил и средств пожар удалось локализовать в 18 часов 50 минут, на данный момент проводится окарауливание. Площадь лесного пожара составила 7 гектаров», - сообщили в ДЧС.

Предварительная причина пожара – поджог. На месте пожара работает следственная оперативная группа Отдела полиции Зерендинского района.

В связи с жаркой погодой в Акмолинской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Департамент по ЧС Акмолинской области предупреждает о необходимости соблюдения пожарной безопасности в лесном массиве.