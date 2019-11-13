Большая вода: в Венеции объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ – В Венеции администрацией города введено чрезвычайное положение из-за проливных дождей, которые затопили более 80% города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Из-за ливней уровень воды в итальянском городе поднялся на самую высокую отметку за последние 50 лет. Затоплены излюбленные места туристов, а также многие площади и переулки Венеции. Администрация города объявила чрезвычайное положение и обратилась за помощью к правительству страны.

Мэр Луиджи Брунаро предупредил о серьезном ущербе, нанесенном городу «катастрофическим» наводнением, из-за которого уровень воды достиг максимума в 187 сантиметров в 10:50 вечера по местному времени во вторник. Критической отметкой считается 130 сантиметров.





Более высокий уровень был зарегистрирован в Венеции лишь в 1966. Тогда вода поднялась до рекордных 194 сантиметров и затопила не только Венецию, но и другие итальянские города, в том числе и Флоренцию.

По словам мэра, в сложившейся ситуации виновато глобальное потепление.

«Ситуация катастрофическая», - написал Брунаро в Twitter. «Мы просим правительство помочь нам. Цена ущерба будет высокой. Это результат изменения климата».

«Прилив в 187 сантиметров оставит неизгладимую рану», - добавил он.

В последние дни большая часть Италии пострадала от проливных дождей, которые вызвали повсеместное наводнение.





В Матере, культурной столице Европы этого года, дождевая вода затопила знаменитый пещерный район города.

Италия готовится к худшему, так как синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.