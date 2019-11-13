-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:56
-
-
-
-
-
-
-
-
Большая вода: в Венеции объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения
ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ – В Венеции администрацией города введено чрезвычайное положение из-за проливных дождей, которые затопили более 80% города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.
Из-за ливней уровень воды в итальянском городе поднялся на самую высокую отметку за последние 50 лет. Затоплены излюбленные места туристов, а также многие площади и переулки Венеции. Администрация города объявила чрезвычайное положение и обратилась за помощью к правительству страны.
Мэр Луиджи Брунаро предупредил о серьезном ущербе, нанесенном городу «катастрофическим» наводнением, из-за которого уровень воды достиг максимума в 187 сантиметров в 10:50 вечера по местному времени во вторник. Критической отметкой считается 130 сантиметров.
Более высокий уровень был зарегистрирован в Венеции лишь в 1966. Тогда вода поднялась до рекордных 194 сантиметров и затопила не только Венецию, но и другие итальянские города, в том числе и Флоренцию.
По словам мэра, в сложившейся ситуации виновато глобальное потепление.
«Ситуация катастрофическая», - написал Брунаро в Twitter. «Мы просим правительство помочь нам. Цена ущерба будет высокой. Это результат изменения климата».
«Прилив в 187 сантиметров оставит неизгладимую рану», - добавил он.
В последние дни большая часть Италии пострадала от проливных дождей, которые вызвали повсеместное наводнение.
В Матере, культурной столице Европы этого года, дождевая вода затопила знаменитый пещерный район города.
Италия готовится к худшему, так как синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
- Проект стратегии «Алматы-2050» разрабатывается с участием экспертов и общественности
- Боливийский кризис: Жанин Аньес объявила себя временным президентом
- Определен маршрут новых поисков пропавшей в горах Алматы туристки
- Строитель, рискуя жизнью, спас младенца в Нур-Султане
- В память о Халык Каһарманы Газизе Байтасове в Таразе проходят мероприятия в школах и вузах
- Свои проекты представила молодежь Акмолинской области Марату Азильханову
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана