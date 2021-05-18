Большая очередь за водой попала на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большая очередь из-за отсутствия воды образовалась возле одной из колонок в Турксибском районе Алматы. В ГКП «Алматы Су» пояснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с очередями появилось в Instagram.

«Нет воды целый день! Говорят, авария. Колонка одна, люди ругаются из-за очереди. Колонка находится на улице Молдагулова угол улицы Акынова», - говорится в посте.









В пресс-службе «Алматы су» сообщили, что в связи с аварийными работами на водопроводных сетях, 17 мая с 05:00 часов до 24:00 часов, в контуре улиц: Чернышевского- Акынов- Молдагалиева-Толстого была временно ограничена подача холодного водоснабжения.

«К сожалению, аварийные работы заранее предупредить невозможно. Было предоставлено три водовоза: рядом с поликлиникой №9 на Р. Зорге, по ул. Сауранбаева 24, Спеццон. Приносим извинения за временно доставленные неудобства», - отметили в ведомстве.