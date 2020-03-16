Большая нагрузка ложится на работников здравоохранения - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев своем телеобращении к казахстанцам отметил огромную роль работников здравоохранения в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев», - добавил К. Токаев.