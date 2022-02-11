Большая часть техники в судебной экспертизе изношена – Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства юстиции РК отчитались о состоянии материально-технической базы судебной экспертизы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, сказать, что это оборудование последнего поколения, будет не совсем правильно, потому что в мире сейчас существует очень много других методик, подходов к судебной экспертизе. Но то оборудование, которое сейчас имеется, позволяет с достаточной точностью определять соответствующие параметры и делать соответствующие выводы судебной экспертизы. В настоящее время, конечно, мы понимаем, что есть проблемы в области молекулярно-генетических исследований на уровне ДНК, как раз эти приоритетные направления мы и рассматриваем», - сказал вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев на расширенном заседании коллегии по итогам работы органов юстиции за 2021 год.

Он отметил, что Минюст намерен закупить новое современное оборудование для проведения сложных судебных экспертиз, в том числе для дактилоскопической геномной регистрации, молекулярно-генетических лабораторий.

В среднем ежегодно ведомство запрашивает 1,5 млрд тенге на обновление базы.

По словам исполняющего обязанности директора Центра судебной экспертизы Рахметоллы Нугманова, большая часть материально-технической базы, используемой в криминалистике, изношена (68%). Самые новые были куплены пять лет назад. Необходимая сумма для обновления базы оценивается в 31 млрд тенге.