Больных туберкулезом казахстанцев лечат через смартфоны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане активно внедряется удаленное лечение туберкулеза через смартфоны. Об этом на пресс-конференции «Национальная противотуберкулезная программа: вызовы и успехи» рассказал директор Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Малик Аденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пациентам выдают в рамках социальной помощи смартфон (при необходимости), сим-карту, оплачивают интернет-связь. Это обусловлено тем, что туберкулез лечится шесть и более месяцев, и у врача должна быть всегда связь со своим больным.

«Мы очень осторожно начинали этот метод лечения, всегда есть риск, что пациент не примет обещанное лекарство, нарушит план лечения. Но опыт показывает, что такой план можно и нужно применять в Казахстане. С каждым днем количество пациентов, которые наблюдаются онлайн, увеличивается, об этом свидетельствуют слова медсестер. Здесь форма заболевания, его стадия не имеет никакого значения, здесь принцип один: пациент под видеоконтролем принимает все дозы препаратов, предписанных врачом. А это наша главная цель», - объяснил Малик Аденов.

Классический метод выглядел так, что пациент приходит в кабинет медсестры, принимает в ее присутствии прописанное лекарство, и дальше идет заниматься своими делами. При этом он тратит время и средства на дорогу. При видеоконтролируемом лечении алгоритм обстоит так: пациент приходит на прием к врачу, сдает необходимые анализы. Далее специалист назначает ему препараты, используя комплексный подход, план лечения и дистанционное регулярное наблюдение по смартфону. Так экономится время самого пациента.

«Обязательно ведется беседа с родственниками, если это сложный, стигматизированный пациент. Отмечу, что наши специалисты контролируют лечение всех больных без исключения. Если говорить о видеоконтролируемом лечении, то оно используется во всех регионах нашей страны. Где-то этот показатель достиг 40-50%, где-то меньше, до 10%. Самым важным является доверительное отношение и высокая приверженность пациентов, что он должен вылечиться, поправить свое здоровье. Когда пациент говорит: «Вы мне не верите? Зачем вы за мной наблюдаете?», мы ему отвечает, что верим, мы не контролируем тебя, мы контролируем твою болезнь», - говорит глава Национального научного центра фтизиопульмонологии.

Сегодня в стране отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Заболеваемость за последние 10 лет снизилась в 2-3 раза. Новые случаи и рецидивы по итогам 2019 года составила 65,4 на 100 тысяч населения. Показатель смертности снизился в шесть раз.

«По итогам 2019 года на диспансерном учете с активным туберкулезом состояло 13 894 человека, что на 813 случаев меньше, чем в 2018 году», - отметил Малик Аденов.

Видеоконтролируемое лечение на данный момент используется во всех регионах страны.