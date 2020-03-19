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Больницы Туркестанской области перешли на карантинный режим

19 Марта 2020 10:00
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Больницы Туркестанской области перешли на карантинный режим

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавируса. Лечебные учреждения перешли на карантинный режим. Об этом на прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций сообщили главный врач Туркестанской городской центральной больницы Жанболат Дильдабеков и главный врач Кентауской Центральной городской больницы Гульбану Сыздыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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В целях борьбы с коронавирусной инфекцией на территорию больниц запрещен проезд автотранспорта, за исключением автомобилей скорой помощи. В связи с введением карантинного режима посетителям запрещен вход в больницу. Все поликлиники оказывают услуги в соответствии с графиком работы.

«В Кентауской городской больнице развернуто 50 коек для госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Почти все медицинские работники прошли специальное обучение. На сегодняшний день в больнице работают 75 врачей, 240 медицинских работников среднего и 150 младшего звена. При необходимости будут задействованы резервные врачи», - сказала Гульбану Сыздыкова.

Вместе с тем, по словам Жанболата Дильдабекова, к борьбе с инфекцией COVID-19 готовы 60 врачей и 150 медицинских работников среднего звена Туркестанской городской больницы. В инфекционном стационаре развернуто 50 коек. Больница оснащена необходимым запасом препаратов для интенсивной терапии, а также защитной одеждой и дезинфицирующими средствами.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Минздрав РК, Здравоохранение, Безопасность, Общество,
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