Больницу на 150 койко-мест начали строить в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе Мангистауской области начато строительство больницы, которая станет важным социальным объектом и избавит жителей района от необходимости ездить за лечением в областной центр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Мунайлинского района, на сегодня определен участок земли под строительство в 9040,8 кв. метров. Уже разработана концепция будущего крупного медцентра, на возведение которого, как предполагается, уйдет около 13-ти месяцев. Больница рассчитана на 150 коек, она будет состоять из двух этажей.

Соцобъект возведут с применением новых медицинских технологий на одной площадке с практически обветшавшей центральной поликлиникой в селе Мангистау.

Отмечено, что Мунайлы пока что единственный в регионе район, где нет центральной больницы.

Напомним, врачебную амбулаторию откроют в пригороде Жанаозена