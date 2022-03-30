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Больницу на 150 койко-мест начали строить в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
30 Марта 2022, 23:52
Больницу на 150 койко-мест начали строить в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе Мангистауской области начато строительство больницы, которая станет важным социальным объектом и избавит жителей района от необходимости ездить за лечением в областной центр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Мунайлинского района, на сегодня определен участок земли под строительство в 9040,8 кв. метров. Уже разработана концепция будущего крупного медцентра, на возведение которого, как предполагается, уйдет около 13-ти месяцев. Больница рассчитана на 150 коек, она будет состоять из двух этажей.

Соцобъект возведут с применением новых медицинских технологий на одной площадке с практически обветшавшей центральной поликлиникой в селе Мангистау.

Отмечено, что Мунайлы пока что единственный в регионе район, где нет центральной больницы.

Напомним, врачебную амбулаторию откроют в пригороде Жанаозена


Строительство   Здравоохранение   Мангистауская область  
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