Боксы курьеров доставки будут пронумерованы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы боксы курьеров доставки будут пронумерованы. К такому решению руководители компаний, оказывающих курьерские услуги, пришли в результате ряда рабочих встреч на базе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что обязательная нумерация рабочих боксов курьеров позволит избежать совершения ими каких-либо нарушений. Согласно договоренности, этот номер должен четко просматриваться с разных ракурсов и отражаться в темное время суток.

«К сожалению, в нашей практике не единичны инциденты с участием доставщиков, которые скрывались с мест происшествия. Теперь очевидцы могут сообщить номер, отраженный на боксе – это важные исходные данные, – резюмировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

В полиции отметили, что с некоторыми курьерскими фирмами уже заключен меморандум.

«В последние годы на дорогах нашего города появилось большое количество мопедов, мотоциклов и скутеров, в связи с чем, наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с их участием. Одна из основных причин аварий это – неосторожная езда, отсутствие специальных средств защиты и не соблюдение правил безопасности вождения. Возросло количество курьеров, пользующихся указанным видом транспорта, которые с целью увеличения своего заработка круглосуточно колесят по дорогам города, при этом, зачастую допускают грубейшие нарушения ПДД», – заключил Алмасбеков.