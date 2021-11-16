Боксерский клуб создадут в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял бронзового призера Олимпиады в Токио, чемпиона мира Сакена Бибосынова и его тренера Мырзагали Айтжанова. На встрече были затронуты вопросы развития казахского бокса, приобщения молодежи региона к боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона высоко оценил успехи тренера и спортсмена, отметив, что в области создаются условия для развития спорта, подчеркнул, что готов выслушать предложения для дальнейшего развития бокса в регионе.

Прославленный тренер Мырзагали Айтжанов, подготовивший 2 бронзовых призера Олимпийских игр и трех чемпионов мира, отметил, что в Туркестанской области хороший уровень развития бокса, если будет усилена поддержка, то спортсмены обязательно проявят себя. Отметил, что впервые победителю чемпионата мира был вручен специальный пояс и денежное вознаграждение, выразил благодарность главе региона за поддержку.

В ходе встречи были обсуждены вопросы создания боксерского клуба в Туркестане для всестороннего и профессионального развития спортсменов. Новый боксерский клуб будет называться «Туран».

Умирзак Шукеев отметил, что в Туркестанской области создаются все условия для развития спорта, строятся новые спортивные объекты.

«В Туркестане открываются спортивные комплексы, отвечающие международным требованиям, Идет строительство ряда объектов. Строится спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова. Мы развиваем все виды спорта. Среди них особое место занимает бокс. Можно сказать, этот вид спорта №1 в стране. Уверен, будет сформирован достойный боксерский клуб, которому будет оказана всесторонняя помощь. Думаю, что предприниматели и спонсоры региона тоже не останутся в стороне», – сказал глава региона.