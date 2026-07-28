Боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление после перехода в новый вес

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы высказался о своих перспективах в новом для себя суперсреднем весе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Говоря о предстоящих важных событиях в его карьере в связи с переходом из среднего в суперсредний вес, Жанибек Алимханулы подчеркнул, что его поединки в новом весе будут еще более масштабными, чем его предыдущие бои.

— Мои кулаки изголодались. Я скучаю по рингу. Скучаю по тому, как отправляю соперников в нокаут мощными ударами. Скучаю по реву трибун. Скоро я вернусь… и сделаю так, чтобы ожидание того стоило, — написал Жанибек Алимханулы на своей странице в Instagram.

33-летний Жанибек Алимханулы, отказываясь от титула чемпиона мира в среднем весе, запросил у WBO включение его в рейтинг суперсреднего веса. Кроме того, по словам главы организации Густаво Оливьери, теоретически спустя короткое время после окончания дисквалификации Жанибек Алимханулы сможет стать претендентом на титул чемпиона мира уже в суперсреднем весе.