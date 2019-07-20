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Боксёр Рой Джонс подарил Туркестану свою перчатку

20 Июля 2019 17:00 147
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Боксёр Рой Джонс подарил Туркестану свою перчатку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- Американский боксёр-профессионал Рой Левеста Джонс-младший подарил Туркестану свою боксерскую перчатку и поздравил Рашида Аюпова с назначением на должность акима города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом Р. Аюпов сообщил на своей странице в Instagram.

«Легендарный американский боксёр-профессионал, серебряный призёр Олимпийских игр, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории и мой брат Рой Джонс-младший передал подарок городу Туркестан и обещал приехать и поддержать наш город. Ждём ко дню города», - написал Р. Аюпов.

Также он опубликовал видео, на котором титулованный боксёр поздравляет акима с назначением и говорит о намерении посетить Туркестан в скором времени.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Спорт,
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Автор:

Сайра Амантаева

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