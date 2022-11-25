Боксер, рискуя жизнью, спас из огня своего соседа в Петропавловске

25 Ноября 2022, 21:21

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в частном жилом доме. Хозяина буквально вынес из огня сосед, 23-летний профессиональный боксер Евгений Павлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, дом горел открытым пламенем. Е. Павлов, чтобы привлечь внимание людей, толкнул стоящий на дороге автомобиль. Сработала сигнализация. Пока люди вызывали пожарный караул, боксер побежал к дому и выволок из огня 71-летнего соседа.

«С первого раза войти не удалось. В лицо ударили жар и клубы дыма. Смочил шапку в воде и ползком стал добираться до противоположной внутренней стены комнаты. Дым был густой, только сильно пригнувшись смог метрах в четырех-пяти различить силуэт дяди Вити, который с трудом полз навстречу мне. Я тоже ползком пробрался к нему, обхватил, рывком доволок его до двери. Сразу привел к нам домой, оказал необходимую помощь, вскоре прибыли пожарные и скорая помощь. К счастью, дяде Вите медицинская помощь не понадобилась», - рассказал Е. Павлов.

Спортсмен участвовал в любительских чемпионатах, во множестве турниров в составе сборной Казахстана по боксу. Он участник чемпионата мира 2016-го года, в 2020-м перешел в профессиональный бокс. Провел восемь боев, в которых одержал победу. Является обладателем пояса WBA International и находится на седьмой строчке в мировом рейтинге WB.