18:08, 02 Июнь 2024 | GMT +6
Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы взял лицензию на Олимпиаду-2024
Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы завоевал олимпийскую квоту на отборе в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Он выиграл мини-турнир среди тех, кто потерпел поражение в 1/4 финала. Казахстанец выиграл квоту в категории до 63,5 килограмма, одержав в решающем бою победу над Александру Паращивой (Молдова).
Таким образом, мужская команда Казахстана по боксу на Олимпиаде в Париже выступит в полном составе.