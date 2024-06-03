Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы взял лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы завоевал олимпийскую квоту на отборе в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Он выиграл мини-турнир среди тех, кто потерпел поражение в 1/4 финала. Казахстанец выиграл квоту в категории до 63,5 килограмма, одержав в решающем бою победу над Александру Паращивой (Молдова).

Таким образом, мужская команда Казахстана по боксу на Олимпиаде в Париже выступит в полном составе.