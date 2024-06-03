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    18:08, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы взял лицензию на Олимпиаду-2024

    базарбайулы
    Фото: НОК РК

    Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы завоевал олимпийскую квоту на отборе в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Он выиграл мини-турнир среди тех, кто потерпел поражение в 1/4 финала. Казахстанец выиграл квоту в категории до 63,5 килограмма, одержав в решающем бою победу над Александру Паращивой (Молдова).

    Таким образом, мужская команда Казахстана по боксу на Олимпиаде в Париже выступит в полном составе.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Бокс НОК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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