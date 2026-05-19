Боксер Мейирим Нурсултанов выйдет на ринг после двухлетнего простоя

Из-за проблем с получением визы в США казахстанец Мейирим Нурсултанов, оставаясь претендентом № 1 на бой за титул чемпиона мира WBC, не мог получить поединок с его обладателем доминиканцем Карлосом Адамесом. Однако, в начале 2026 года боксер все-таки получил долгожданное разрешение.

По состоянию на май 2026 года известно, что Нурсултанов должен провести один бой за промежуточный титул и в случае победы выйти на ринг против Адамеса. Однако, имя соперника и дата первого за два с половиной года боя Нурсултанова пока не оглашены.

Тем не менее, казахстанский боксер ведет усиленную подготовку и демонстрирует полную готовность к выступлению. Он тренируется в Лос-Анджелесе (США) в зале Brickhouse Boxing Club под руководством двух наставников — личного тренера Мадияра Ашкеева, бывшего обладателя поясов WBC America и National Boxing Association, и американского специалиста Джулиана Чуа, известного по работе с такими боксерами, как Хильберто Рамирес и Тарас Шелестюк.

На кадрах Чуа и Нурсултанов отрабатывают удары на ринге, показывая, что подготовка к будущему поединку идет интенсивная.

Ранее сообщалось о том, кто помог Нурсултанову получить визу.