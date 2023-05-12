Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Боксер Махмуд Сабырхан пробился в финал ЧМ-2023

Редактор:  
Артем Волков
12 Мая 2023, 15:53
Боксер Махмуд Сабырхан пробился в финал ЧМ-2023 Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, провел свой полуфинальный бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данной стадии призер ЧА-2022 среди взрослых и победитель азиатского первенства 2023 года среди спортсменов до 22 лет Сабырхан вышел на ринг против кубинца Йосвани Вейтии, который в прошлом брал полный комплект наград чемпионатов мира, а также неоднократно становился чемпионом и призером региональных первенств и Панамериканских игр. Итогом поединка стала победа Махмуда Сабырхана единогласным судейским решением. Таким образом, он выступит в финале, тогда как Вейтия завершил ЧМ-2023 с «бронзой».

Спорт   Узбекистан   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
20 улиц планируется построить в столице
20 улиц планируется построить в столице
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане