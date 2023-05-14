Бои трех казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023 покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 14 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) пройдет второй день финалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У Казахстана за «золото» будут биться три боксера.

Первой парой на ринг выйдут «Казахский Ломаченко» — Махмуд Сабырхан (54 кг) — и узбекистанец Ойбек Джураев.

В четвертом по счету поединке Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с еще одним представителем Узбекистана — Саиджамшидом Джафаровым.

В пятой паре Нурбек Оралбай (80 кг) встретится с выступающим за сборную Китая этническим казахом Тохтарбеком Танатханом.

Прямая трансляция боев начнется в 18:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

По итогам первого дня финалов Казахстан выиграл одну золотую медаль — чемпионом в своей весовой категории стал Санжар Ташкенбай (48 кг) — и одну серебряную — ее завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).