Богдан Вербовой: На польской сцене я представляю не только себя, но и казахстанскую балетную школу

Богдан Вербовой — представитель казахстанского балетного искусства, который получил международное признание и теперь выступает на европейской сцене. После победы на престижном конкурсе в Будапеште и приглашения в Польский национальный театр артист отмечает, что сегодня он растет как в профессиональном, так и в личностном плане. В интервью он рассказал подробнее о своем пути.

— Богдан, помните ли Вы момент, когда получили приглашение в Польский национальный балет? Как Вы присоединились к зарубежной труппе?

— Я получил приглашение от Польского национального театра после конкурса Budapest Ballet Grand Prix. На этом конкурсе я завоевал золотую медаль. В состав жюри входил художественный руководитель балетной труппы театра Кшиштоф Пастор. После объявления результатов у нас была возможность кратко пообщаться с членами жюри. Тогда Кшиштоф Пастор сам подошел ко мне, спросил, где я выступаю. В ходе разговора он предложил мне присоединиться к его труппе в качестве первого солиста.

— Переход из Казахстана на европейскую сцену — это не только географическое изменение, но и внутренняя трансформация. Как это влияет на Вас, как на профессионала и на личность?

— Пока рано делать окончательные выводы, но я ощущаю изменения. В профессиональном плане выхожу на новый уровень. Новые постановки, новые хореографические направления, все это дает мощный импульс моему развитию.

Фото: из личного архива Богдана Вербового

В личностном плане у меня выросла уверенность в себе. Я хорошо понимаю, что представляю не только себя, но и свою страну, казахстанскую балетную школу. Это большая ответственность, которая дает мне дополнительную силу и мотивацию.

— Как бы Вы описали творческую атмосферу в труппе Polish National Ballet? В чем, на Ваш взгляд, главная особенность этого театра?

— Творческая атмосфера в балетной труппе очень профессиональная и полностью ориентирована на работу. Каждый артист с большой ответственностью относится к своему делу и стремится идеально исполнить постановку от начала до конца, иногда даже превосходя требования.

Работа в такой среде вдохновляет меня и постоянно подталкивает к развитию. Однако пока сложно выделить какие-то конкретные отличия, так как я работаю здесь всего полгода.

— Как театр сочетает классику и современное направление? И что из этого Вам ближе?

— Театр соответствует современным требованиям. В репертуаре много современных и неоклассических постановок, при этом классическое наследие также сохраняет свое место.

Мне ближе классическое направление, так как на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая я в основном работал именно с таким репертуаром. Однако новые хореографические направления тоже интересны, они помогают мне развиваться как разностороннему артисту.

— В каких спектаклях и партиях Вы уже успели выступить?

— За это время я принял участие в нескольких постановках. В частности, исполнял главные партии в I и III актах балета «Симфония До», выступал солистом в постановке «Седьмая симфония». Также исполнил роль Пиноккио в одноименном балете и солистскую партию в постановке «Концерт Килар».

Сейчас готовлюсь к премьере партии Солора в балете «Баядерка». Кроме того, по приглашению выступил в партии Альберта в балете «Жизель» на сцене Латвийского национального театра.

— Есть ли разница в восприятии европейской и казахстанской публики? Где больше ощущается ответственность?

— В целом ответственность везде ощущается одинаково. Зрители повсюду любят балет и очень тепло его принимают.

Тем не менее есть некоторые различия. Например, в Европе зрители не дарят цветы артистам напрямую, их выносят на сцену сотрудники театра после окончания спектакля. Также во время постановок строго запрещена видеосъемка, и зрители четко соблюдают это правила.

— Чувствуете ли Вы себя представителем культуры Казахстана, находясь за рубежом?

— Конечно, моя казахская идентичность всегда со мной. Это часть меня с рождения. Я даже рассказываю коллегам о некоторых казахских традициях. А как это проявляется на сцене — возможно, лучше видно со стороны, поэтому мне сложно это оценить самому.

