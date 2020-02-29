Богатейшую культуру народа Казахстана представили на празднике ко Дню благодарности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 28 февраля в городском Доме культуры организовано мероприятие «Қазақ халқына мың алғыс!», посвященное Дню благодарности и 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Как известно, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с предложением о праздновании Дня благодарности 1 марта, в день создания Ассамблеи народа Казахстана.

В холле все гости праздника смогли познакомиться с богатейшей культурой народа Казахстана. Представители этнокультурных объединений в национальных костюмах продемонстрировали изделия декоративно-прикладного искусства, книги на разных языках, а также национальные блюда. Каждый желающий смог насладиться удивительным вкусом азербайджанской пахлавы, татарского чак-чака, польского Faworki. Выставка получила свое название «Қазақ халқына мың алғыс!».

Само мероприятие началось с трогательной сценки «АЛЖИР», подготовленной учащимися средней школы-комплекса национального возрождения №17. Учащиеся показали момент, когда дети-казахи бросали в изможденных женщин, получивших страшный приговор «жён изменников Родины», камни, которые оказались казахским национальным блюдом – куртом. Сценка завершилась не менее трогательной песней «В небе беркут», которую исполнили директор школы Лаззат Жолмуканова, администрация и учителя.

В дополнение к постановке на экране был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории депортации народов, в съемках которого приняли участие представители этнокультурных объединений. В завершение ролика под звуки казахского кюя на сцену вышли члены областной Ассамблеи народа Казахстана со словами благодарности и безграничной любви к Родине – Казахстану. В своем выступлении они сказали главные слова «Қазақ халқына мың алғыс!». Председатель общественного объединения «Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq» Гулбахша Мусабаева поблагодарила казахстанский народ за ту трепетную любовь и дружбу, которая сформировалась и сохранилась между всеми этносами.

Всех присутствующих поздравил заведующий секретариатом Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана Муратбек Зейнуллин. Он отметил, что: «1 марта – это особенный праздник для всех казахстанцев. Это день образования Ассамблеи народа Казахстана. Не случайно, что именно он выбран для празднования Дня благодарности».

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация проектов Ассамблеи народа Казахстана, о которых рассказали их авторы, а также те, кто активно принимает участие в их реализации. Действительно, проекты «Қазақтану», «Берекелі шаңырақ», «Поисково-исследовательская экспедиция «Материалы архивов России как источник истории северного региона Казахстана» в городе Тюмень», «3d-волонтеры», «Экспедиция по сакральным местам «Өз еліңді тану» станут визитной карточкой АНК СКО и наполнят новым идеологическим содержанием мероприятия ассамблеи.

Особенностью мероприятия стала демонстрация казахского национального обряда «Мүшел жас», означающая, что тот человек, который достойно преодолел сложный возраст, вступая на новый этап жизни, передает свою дорогую вещь более молодому, желая ему также удачно перейти рубеж. Так, ветераны ассамблеи, в число которых вошли председатели и активисты этнокультурных объединений – Роман Рубенович Аракелов, Сагиндык Досмакович Салмурзин, Хасанова Диляра Габидулловна, Бикметова Зулейха Мусаевна, один из первых заведующих секретариатом Валерий Васильевич Евдокименко, а также нынешний заведующий секретариатом Муратбек Бегайдарович Зейнуллин, в торжественной обстановке вручили молодежи ассамблеи казахские шапаны и камзолы, тем самым символизируя преемственность поколений.

Северо-Казахстанская областная ассамблея народа Казахстана на протяжении 25 лет тесно сотрудничает с различными государственными органами и общественными институтами. Представители различных организаций пришли поздравить ассамблею с 25-летним юбилеем. В числе поздравляющих - заместитель начальника Департамента полиции СКО Капез Даулетбаев, заместитель начальника уголовно-исполнительной системы по СКО Данияр Харипов, заместитель начальника Военного института Национальной гвардии РК Савердин Имиров, судья Северо-Казахстанского областного суда Алия Айсина, а также председатель Совета деловых женщин при Палате предпринимателей СКО Айтыкан Калгаева.

Всё мероприятие сопровождалось концертной программой, организованной на высшем уровне лучшими творческими коллективами города и области. В программу вошли выступления, демонстрирующие богатство и уникальность культуры всех этносов, проживающих на казахстанской земле. Қара жорға, немецкая полька, кюи на казахских музыкальных инструментах, украинские, русские песни и другие творческие номера завораживали зрителей своей зрелищностью и красотой исполнения. А после финальной композиции «Қазақстаным», сопровождающейся праздничным салютом и молодежным флешмобом, зрители еще долго аплодировали.

Мероприятие стало одновременно очень душевным и идеологическим. Творческие номера, переплетающиеся с официальными выступлениями, показали уникальность Ассамблеи народа Казахстана. Ведь за 25 лет проведено очень много работы, а впереди ждут еще более масштабные проекты, несущие в себе важную историческую и культурную значимость.