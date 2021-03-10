Боевые искусства и борьбу активно развивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Ассоциации боевых искусств Казахстана» и «Qazaq kuresi» Абат Имамбаев прибыл с рабочим визитом в Туркестан. В связи с этим на стадионе «Túrkistan arena» состоялось собрание, на котором обсуждались достижения ассоциации боевых искусств за прошедший год . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

На заседании был озвучен годовой план «Ассоциаций боевых искусств по Туркестанской области». В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, заместитель начальника департамента КНБ РК по Туркестанской области и представители СМИ.

«Свою работу ассоциация ведет с 28 января 2020 года. В 10 спортивных федерациях, входящих в ассоциацию, работают 115 тренеров. На выделенные в этом году бюджетные средства готовится 100 единиц спортивной одежды для спортсменов. Согласно плану, в марте-апреле планируется распределение спортсменов. Для этих целей предусмотрены средства, выделенные областным управлением физической культуры и спорта в размере 15 млн тенге», - сказал глава ассоциации Даурен Танирбергенов.

Заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Данияр Исабаев рассказал о ходе развития вольной борьбы в регионе. По его словам, на территории области имеются отделы по данному виду спорта в 7 областных, 6 городских и 17 районных спортивных учреждениях. 143 профессиональных тренера проводят регулярные учения для более 3500 спортсменов.

В этом году к 150-летию со дня рождения Кажымукана Мунайтпасова в стране будет организовано около 10 соревнований. Одним из них стал чемпионат РК среди юниоров в Нур-Султане. Также запланировано проведение первенства страны среди молодежи и взрослых. В Туркестане планируется проведение Кубка мира.

«Ассоциация является единственной организацией на республиканской, международной арене, которая работает над развитием наших национальных ценностей. Недавно было принято законодательство по включению национальных видов спорта в школьную программу»,-сказал исполнительный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» Ербол Мырзабосынов.