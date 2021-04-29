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Боевую подготовку показали будущие танкисты Казахстана

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Апреля 2021, 20:46
Боевую подготовку показали будущие танкисты Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова выполнили стрельбы из танка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу института.

«Наши курсанты показали свои умения в корректировке огня, в ведении разведки целей. Результаты штатной стрельбы показывают, что курсанты обучены действовать при вооружении, работать по различным вариантам мишенной обстановки. Стрельбы стали своеобразным психологическим экзаменом на зрелость», – прокомментировал начальник кафедры огневой подготовки Военного института Сухопутных войск полковник Малик Ногайбеков.

Для будущих танкистов подобные боевые стрельбы – самая лучшая практика. После тренажеров и лекций именно на практике они демонстрируют свои умения и навыки, а также общий уровень готовности накануне экзаменов.

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«Стрельба штатным артиллерийским выстрелом – это знаковое мероприятие для нас, потому что по результатам таких занятий преподаватели могут объективно судить о нашей боевой выучке», – поделился курсант выпускного курса Айбын Саттарханов.

Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки и составной частью полевой выучки курсантов. Она направлена на обучение ведению прицельной стрельбы из танкового вооружения на различные дальности.


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