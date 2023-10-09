Боевики ХАМАС могли попасть в Израиль через подземные туннели

Поскольку в понедельник утром в районах на юге Израиля продолжались перестрелки между ХАМАС и израильскими силами безопасности, Армия обороны Израиля заявила, что подозревает новые проникновения из сектора Газа через подземные туннели, передает агентство Kazinform со ссылкой на TPS.

По словам представителя ЦАХАЛа бригадного генерала Даниэля Хагари, в настоящее время расследуется возможность проникновения боевиков в Израиль через туннели. Для подтверждения этой информации проводятся полевые сканирования. На данный момент в секторе Газа существует шесть активных боевых зон.

Он также сообщил, что прошлой ночью около 70 боевиков (ХАМАС) проникли на территорию кибуца Бари (Беэри).

- После перестрелки большинство из них были убиты, но некоторые забаррикадировались в домах на территории кибуца. В Кфар-Аазе наши силы выявили семерых, которые после перестрелки скрылись и сейчас скрываются на полях кибуца, - сказал бригадный генерал Даниэль Хагари.

Есть подозрение, что шахта туннелей находится в районе Кфар-Аза, сельскохозяйственного кибуца, примерно в 5 км от границы с сектором Газа.

Тем временем жителей города Сдерот предупредили, чтобы они оставались в своих домах, поскольку силы безопасности разыскивают в городе боевиков ХАМАС. Вскоре после этого сработало предупреждение о ракетном ударе, в результате чего жители оказались в бомбоубежищах.

- Прошло 48 часов после начала войны, Сдерот находится под обстрелом. Вместе с силами безопасности мы не только нейтрализуем боевиков ХАМАС, но и заботимся о мирном населении, - сообщил пресс-службе агентства TPS мэр Сдерота Алон Давиди.

По меньшей мере 700 человек были убиты и 2300 ранены с тех пор, как ХАМАС проникли в Израиль в субботу и забрали заложников в сектор Газа. Они также выпустили не менее 3000 ракет.