Боец СОБР спас жизнь потерявшему сознание парню на Алаколе

13 июля на побережье Алаколя сотрудники специального подразделения полиции во время обхода территории возле одной из популярных баз отдыха заметили молодого человека, внезапно потерявшего сознание, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции области Абай.

В полиции рассказывают, что состояние парня стремительно ухудшилось — у него возникли серьезные проблемы с дыханием, счет шел на минуты.

— Не теряя времени, старший инспектор СОБР капитан полиции Асланбек Абдельдинов немедленно приступил к оказанию первой помощи и проведению реанимационных мероприятий. После предпринятых действий молодой человек вновь начал дышать. В этот момент боец СОБР не смог сдержать эмоций: Молодец, красавчик! — сказал полицейский, увидев, что парень снова дышит, — рассказали подробности спасения в полиции области Абай.

Затем капитан полиции перевернул молодого человека на бок и оставался рядом с ним до приезда бригады скорой медицинской помощи, контролируя его состояние. В это время другие сотрудники спецподразделения встречали машину скорой помощи и указывали медикам кратчайший путь к месту происшествия. Молодой человек был передан медицинским работникам. В настоящее время он чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

— Для парня этот день фактически стал вторым рождением. А для оказавшегося рядом бойца СОБР — моментом, когда профессиональная подготовка, решительность и человеческое неравнодушие помогли спасти жизнь, — отметили в департаменте полиции области Абай.

Ранее сообщалось, что пропавших детей на Алаколе начали искать с помощью искусственного интеллекта.