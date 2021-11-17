Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга в провокациях

БАКУ-ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Масштабные боестолкновения произошли во вторник на границе Азербайджана и Армении, стороны обвиняют друг друга в провокациях, оборонные ведомства прокомментировали ситуацию, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана, столкновения произошли на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы. «16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы». По информации оборонного ведомства страны, «дополнительная живая сила, военная и специальная техника армянской стороны была рассредоточена на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах».

«Интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов подверглись позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджанской Республики. - Была проведена незамедлительная военная операция. В результате принятых мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев».

Минобороны Армении также опубликовало данные о ситуации на границе и жертвах.

По информации Министерства обороны Армении, 16 ноября около 13:00 подразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли очередную провокацию в направлении восточной границы Республики Армения, обстреляв армянские позиции. Как отмечает оборонное ведомство Армении , «противник использовал артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении: «Противник понес большие потери в живой силе, несколько единиц военной техники были уничтожены или выведены из строя». У армянской стороны тоже есть потери. На данный момент есть проверенные данные об одной жертве – это солдат-контрактник. Также уточняется количество раненых. Еще 12 военнослужащих Армении попали в плен, сообщает Арменпресс, добавив, что «согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточной приграничной зоне Республики Армения прекратился с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась».