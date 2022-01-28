Боеприпасы нашли у станции метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейская ищейка по кличке Дозор обнаружила боеприпасы у станции метро в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около полудня инспектор-кинолог осуществлял обход территории, прилегающей к станции «Абай». В какой-то момент служебно-розыскная собака, наученная поиску взрывных веществ, учуяла запах и привела напарника к алее с елками. Под одной из них обнаружены две светошумовые гранаты и патроны от автомата Калашникова в количестве 30 штук, калибр 5.45. Боеприпасы в процессуальном порядке изъяла следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района. Их истинная принадлежность будет установлена в ходе разбирательства», – сообщил начальник управления полиции на метрополитене Ерик Насырбеков.

Напомним, в Алматы стартовал прием незаконно хранящегося оружия.