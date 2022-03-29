РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 28 Март 2022 | GMT +6

    Боеприпасы нашли у алматинских гаражей

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько видов патронов и картечь нашел алматинец около гаражного кооператива по улице Бокейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Небольшой арсенал кто-то сложил в коробку от дисков. Остается непонятным, все это выкинули за ненадобностью или просто припрятали? Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла боеприпасы. После проведения необходимых следственных действий и экспертизы будет установлена принадлежность найденных патронов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.


    Ранее сообщалось о задержании пятерых жителей мегаполиса, участвовавших в разграблении магазинов в период массовых беспорядков.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!