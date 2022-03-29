Боеприпасы нашли у алматинских гаражей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько видов патронов и картечь нашел алматинец около гаражного кооператива по улице Бокейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Небольшой арсенал кто-то сложил в коробку от дисков. Остается непонятным, все это выкинули за ненадобностью или просто припрятали? Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла боеприпасы. После проведения необходимых следственных действий и экспертизы будет установлена принадлежность найденных патронов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.





Ранее сообщалось о задержании пятерых жителей мегаполиса, участвовавших в разграблении магазинов в период массовых беспорядков.