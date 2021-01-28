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    10:27, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Боец ММА Куат Хамитов выступил с последним словом в суде

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец ММА Куат Хамитов выступил с последним словом в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый суд, для меня самое главное - это, чтобы я мог выезжать за границу, поскольку я защищаю честь своей страны (на турнирах). Какое бы ни было наказание, главное я бы мог выехать за пределы своей страны. У меня есть свои цели», - сказал он в своем последнем слове.

    Оглашение приговора будет сегодня в 14:30.

    Напомним, в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы из-за видео в соцсетях с призывами к насилию.

    Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).

    Видео спортсмена, после изучения которого спортсмена доставили в департамент полиции Алматы, также прокомментировали в МВД.


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