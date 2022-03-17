Боаоский азиатский форум в 2022 году пройдет 20-22 апреля

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) состоится 20-22 апреля в Боао провинции Хайнань на юге Китая. Об этом говорится в сообщении секретариата БАФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие пройдет под девизом «Мир и пандемия COVID-19: взаимодействие во имя глобального развития и общего будущего».

Организаторы БАФ сообщили, что форум пройдет как в очном, так и онлайн-форматах. В нем примут участие политики и члены правительств со всего мира, главы международных организаций, авторитетные ученые и политологи, а также представители крупных международных корпораций.

В ходе панельных дискуссий участники форума обсудят повестку постпандемического развития Азии и всего мира, уделяя внимание таким темам, как «зеленое, инновационное, инклюзивное развитие и сотрудничество».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено, и его провели в 2021 году. В истории проведения БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, тогда совещание перенесли на ноябрь.

Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – неправительственная международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.