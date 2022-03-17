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    14:47, 17 Март 2022 | GMT +6

    Боаоский азиатский форум в 2022 году пройдет 20-22 апреля

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) состоится 20-22 апреля в Боао провинции Хайнань на юге Китая. Об этом говорится в сообщении секретариата БАФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие пройдет под девизом «Мир и пандемия COVID-19: взаимодействие во имя глобального развития и общего будущего».

    Организаторы БАФ сообщили, что форум пройдет как в очном, так и онлайн-форматах. В нем примут участие политики и члены правительств со всего мира, главы международных организаций, авторитетные ученые и политологи, а также представители крупных международных корпораций.

    В ходе панельных дискуссий участники форума обсудят повестку постпандемического развития Азии и всего мира, уделяя внимание таким темам, как «зеленое, инновационное, инклюзивное развитие и сотрудничество».

    Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено, и его провели в 2021 году. В истории проведения БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, тогда совещание перенесли на ноябрь.

    Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – неправительственная международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.


    Теги:
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