Боаоский азиатский форум: акцент на укрепление солидарности и сотрудничества

ПЕКИН-БОАО. КАЗИНФОРМ – На восточном побережье китайской провинции Хайнань завершился Боаоский азиатский форум (БАФ), на полях которого были обсуждены вопросы экономического развития, здравоохранения, глобального реагирования на изменение климата, достижения углеродной нейтральности и высококачественного строительства инициативы «Пояса и пути». Подробности об итогах международного форума, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ.

Сотрудничество и открытость ради развития

В этом году Боаоский азиатский форум состоялся под девизом «Мир в неопределенности: солидарность и сотрудничество перед лицом вызовов, открытость и инклюзивность ради развития». В 2023 году впервые за три года после вспышки эпидемии ежегодная конференция БАФ полностью возобновилась в офлайн-режиме.

«После нескольких заседаний возникло общее ощущение, что, хотя видеоконференции сейчас очень развиты и удобны, но они все равно не заменят личного общения», – поделился мнением генеральный секретарь БАФ Ли Баодун.

По традиции форум шел четыре дня: с 28 по 31 марта. В очном формате в нем приняли участие около 2 тысяч делегатов, в том числе свыше 100 политиков и членов правительств со всего мира.

Какие идеи озвучены по развитию Азии

На церемонии открытия выступили главы правительств КНР, Сингапура, Малайзии, Испании и Кот-д’Ивуара, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, многие ведущие политики, представители бизнеса и научных кругов выступили на десятках сессий в рамках БАФ.

Фото: russian.china.org.cn

Участники также выдвинули важные идеи по развитию Азии. Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул, чтобы добиться большего развития Азии в будущем, нужно не порождать хаос и войны. По его словам, Китай будет твёрдо придерживаться политики реформ и открытости, а также развития за счет инноваций.

«Китай не только придаст новый импульс и жизнеспособность мировой экономике, но и позволит всем странам мира разделить возможности и дивиденды от развития», – отметил он.

Фото: russian.news.cn

Кроме того, глава правительства Китая призвал к усилиям по совместному созданию более жизнеспособных центров роста в Азии и приданию большей определённости и восстановлению мировой экономики.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на площадке Боаоского азиатского форума (БАФ), заявила, что Азия остается драйвером роста. Вклад Китая и Индии в глобальный рост составит 50%. Она также считает, что изменение климата является огромной проблемой для Азии с её высокой плотностью населения.

«Существует множество возможностей для экономического роста и занятости, которые могут быть обеспечены за счет продвижения «зеленого» перехода», – сказала спикер.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что последствия эпидемии, геополитические конфликты и нынешнее состояние китайско-американских отношений оказывают влияние на регион и мир. Он предложил укреплять сотрудничество странам Азии для решения текущих проблем, продолжать развивать экономическое сотрудничество и дружественные отношения между Китаем и странами Азии, углублять интеграционное сотрудничество между ними, укреплять связи странам Азии с Европой и другими государствами мира.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Азия не может избежать геополитической и геоэкономической конкуренции. Фокус конкуренции сместился с сырьевых товаров и ресурсов в сферу передовой науки и технологий. По его мнению, нужно чтобы конкуренция не привела к фрагментации и раздробленности в сфере науки и технологий, это приведет к резкому росту затрат и помешает дальнейшему развитию.

Какие вопросы обсуждались на форуме

В ходе конференции делегаты подробно обсудили важные вопросы в четырех областях. По вопросу инфляции участники форума отметили, что в настоящее время мировая экономика сталкивается с огромными вызовами, и крайне важно контролировать инфляцию, бороться с тенденцией контрглобализации. Страны с развитой экономикой должны проявлять осторожность в процессе повышения процентных ставок не только из-за системных рисков, но и из-за их негативного влияния.

Что касается вопроса о производственных цепочках и цепочках поставок, эксперты на конференции сошлись во мнении, что Китай остается мировым промышленным центром, несмотря на реструктуризацию глобальных и азиатских цепочек поставок. Что касается компаний, то необходимо скорректировать их стратегии и принять новые модели, такие как реализация стратегий крупных клиентов и стратегий крупных проектов.

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По вопросу углеродной нейтральности и чистой энергии эксперты отметили, что для ее достижения необходима энергосистема с нулевым содержанием углерода, что может быть достигнуто за счет использования ветроэнергетики в сочетании с накопителями энергии для решения проблемы стабильности, а также за счет использования интеллектуальных сетей и энергии конечного потребления для решения проблем баланса и передачи. Эксперты также назвали водород важным решением для достижения углеродной нейтральности, причем ожидается, что в ближайшие три года «зеленый» водород станет конкурентоспособным по сравнению с традиционными источниками энергии.

По вопросу цифровой экономики эксперты высказали мнение, что в развитии цифровой экономики есть три ключевых элемента: развитие инфраструктуры, индустриализация данных и индустриализация данных в промышленности. Было предложено создать открытую экосистему для модульного построения инфраструктуры и использования различных технологий и архитектур для объединения распределённых вычислений и высокопроизводительных вычислений, тем самым способствуя будущему всех отраслей промышленности.

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БАФ проведет встречи в Азии и Европе

Генеральный секретарь Боаоского азиатского форума Ли Баодун заявил, что форум достиг важных позитивных результатов, выдвинуты предложения и идеи по содействию восстановления и устойчивому развитию мировой экономики.

По его словам, все стороны согласились, что человечество сталкивается со многими проблемами, такими как эпидемии, региональные конфликты, несбалансированное развитие и изменение климата, и что ситуация в мире полна нестабильности и неопределенности. Однако самой большой проблемой являются не эти вызовы как таковые, а разделение и фрагментация мира.

«Как мы можем преодолеть это разделение и привнести определенность в неопределенный мир? Ежегодная конференция БАФ в этом году дала ответ: солидарность, сотрудничество, открытость и инклюзивность», – сказал он на итоговой пресс-конференции.

Фото: ТАСС





По словам генсека, ежегодная флагманская встреча форума завершилась, но до конца этого года БАФ проведет ряд тематических мероприятий не только в принимающей стране, Китае, но и в других странах Азии, а также Европе и в некоторых других регионах мира.

«БАФ – это международная организация в Азии, важная платформа для диалога между бизнесом и правительством», – подытожил он.

Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено, и его провели в 2021 году. До этого БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, тогда совещание перенесли на ноябрь. В 2022 году совещание международного форума впервые в истории прошло в системе замкнутого цикла. Все его участники проживали фактически в закрытом «пузыре», где из изолированных гостиниц их на транспорте доставляли к месту проведения конференции.