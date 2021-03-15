BMW протаранил две патрульные полицейские автомашины в Туркестанской области

ТУРКСЕТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео дорожно-транспортного происшествия с участием служебных автомашин полиции. В депараменте полиции прокомментировали это видео, передает МИА «Казинформ».

«13, 14 марта весь личный состав батальона патрульной полиции МПС департамента полиции Туркестанской области нес службу в усиленном режиме по обеспечению дорожной безопасности в связи с ухудшением метеоусловий. ДТП произошло 14 марта на территории Ордабасинского района, на трассе республиканского значения Шымкент-Самара», - сообщили в ДП.

В районный отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Шымкент-Самара с участием служебных автомашин. Установлено, что примерно в 17:15 сотрудники патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области на 49-50 км. магистральной трассы обеспечивали безопасное движение автотранспорта в непогоду. В это время житель города Шымкента, водитель автомашины BMW , направлявшийся из мегаполиса в Туркестан, из-за гололедицы, не справился в рулевым управлением и протаранил две служебные автомашины патрульной полиции марки «Киа Рио», припаркованные у дороги.

Факт полицейские зарегистрировали в Ордабасинском РОП. В отношении водителя BMW составили административный протокол по статье 610 ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Жертв и пострадавших нет. Водители прошли медицинское освидетельствование.