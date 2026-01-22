РУ
    15:12, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Blue Origin бросает вызов Starlink

    Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах запустить в космос 5408 спутников для создания сети связи, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: wired.com

    Развертывание спутников планируется начать в последнем квартале 2027 года. Новая сеть рассчитана на «скорость передачи данных до 6 Тбит/с в любой точке Земли» и будет обслуживать центры обработки данных, государственные органы и предприятия. Таким образом компания выходит на рынок спутниковых группировок, на котором доминирует SpaceX Илона Маска.

    Такая скорость, возможная благодаря запланированной оптической связи между спутниками, является экстремальной по потребительским меркам и делает эту сеть ключевой для обработки данных и крупномасштабных государственных программ. В Blue Origin заявили, что сеть рассчитана максимум на 100000 клиентов.

    Презентация сети под названием TeraWave совпала с ажиотажем в космической отрасли, связанным со строительством центров обработки данных в космосе, которые могут удовлетворить растущий спрос на крупномасштабную обработку данных с использованием искусственного интеллекта. На Земле для внедрения этой технологии требуются огромные затраты энергии и ресурсов.

    Сеть Starlink Илона Маска, состоящая примерно из 10000 низкоорбитальных спутников, обеспечивает более высокий уровень безопасности и скорости соединения, чем традиционные одиночные спутники, находящиеся дальше в космосе.

    Ранее сообщалось, что Интернет от Starlink официально доступен в Казахстане.

