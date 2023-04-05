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Блокпосты выставили в горах вблизи Алматы

Еламан Турысбеков
5 Апреля 2023, 20:27
Блокпосты выставили в горах вблизи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-7 апреля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой связи ДЧС Алматы не рекомендует жителям выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы.

«Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

На территории Иле-Алатауского национального парка перед плотиной Аюсай выставлен пост из числа сотрудников управления полиции Бостандыкского района для предотвращения прохода людей к водопаду в ущелье Аюсай. Блокпост также выставлен на лавиноопасном участке в районе Шымбулака.

Также управлениями по ЧС и «Казселезащита» в целях профилактики и информирования населения была проведена разъяснительная работа с отдыхающими о соблюдении всех мер безопасности и поведения в горной местности, розданы памятки и брошюры.


Алматы   Безопасность   ДЧС  
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