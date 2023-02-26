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Блокпосты выставили в горах Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Февраля 2023, 12:49
Блокпосты выставили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс выставлены блокпосты из-за выпадения осадков и неустойчивого состояния снежного покрова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с выпадением значительных осадков в виде снега и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы с 25 февраля 2023 года выставлены блокпосты - выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сотрудники департамента полиции ограничили доступ населения и автотранспорта, дороги закрыты.

Ранее в ДЧС предупреждали о возможном сходе лавин в период 24-25 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы. Спасатели рекомендовали воздержаться от походов в горы.

Вечером 25 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.


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