Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Блокпосты выставили в горах Алматы из-за возможного схода лавин

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Апреля 2023, 13:32
Блокпосты выставили в горах Алматы из-за возможного схода лавин Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы сохраняется высокая степень лавинной опасности. В этой связи выставлены блокпосты по ограничению доступа: выше плотины Аюсай на автодороге «Алматы - Космостанция», в районе лавиносбора Эдельвейс на дороге «Шымбулак - ледник Туюксу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом более 490 тысяч кубометров. Также проведены более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч кубометров снежной массы.

«Благодаря принятым мерам по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников «Казселезащиты», департамента полиции и ДЧС города жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

ДЧС и «Казселезащита» просят жителей и гостей мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП «Казгидромет» о выпадении осадков. Рекомендуется также обходить заснеженные склоны гор, отвесные скалы и оползнеопасные участки.


Алматы   Безопасность   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах