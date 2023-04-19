Блокпосты выставили в горах Алматы из-за возможного схода лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы сохраняется высокая степень лавинной опасности. В этой связи выставлены блокпосты по ограничению доступа: выше плотины Аюсай на автодороге «Алматы - Космостанция», в районе лавиносбора Эдельвейс на дороге «Шымбулак - ледник Туюксу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом более 490 тысяч кубометров. Также проведены более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч кубометров снежной массы.

«Благодаря принятым мерам по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников «Казселезащиты», департамента полиции и ДЧС города жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

ДЧС и «Казселезащита» просят жителей и гостей мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП «Казгидромет» о выпадении осадков. Рекомендуется также обходить заснеженные склоны гор, отвесные скалы и оползнеопасные участки.