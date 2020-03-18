Блокпосты установят на въезде в Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением карантина в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях обеспечения безопасности населения на въезде в Туркестанскую область установят блокпосты. Въехать на территорию области можно будет только после проведения специального обследования. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в настоящее время в области проводятся дезинфекционные мероприятия.

«На сегодняшний день в регионе продезинфицировано 380 тыс. кв. м. Из них более 137 тыс. кв. м., – это объекты дошкольного образования, 14. тыс. кв. м., - объекты общественного питания. Кроме того, 16 743 кв. м., приходится на сферу пищевой промышленности, 18 905 кв. м., на продовольственные рынки. Все дезинфекционные работы ведутся соответственно договору между организацией и дезпредприятием», - сказал Н.Нышанов.

Вместе с тем, по словам специалистов, в Туркестанской области принимается комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.